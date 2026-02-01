La Juventus ha raggiunto l’accordo con Yildiz per il rinnovo del contratto. Il turco ha accettato un aumento di ingaggio importante e la firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore, dopo aver superato le visite mediche e aver definito gli ultimi dettagli. La società ha deciso di blindare il talento, anche in vista della prossima stagione.

Rinnovo Yildiz Juve, il club e l’entourage trovano l’accordo per blindare il numero dieci con un ingaggio monstre: la firma può arrivare dopo la Lazio. Il futuro della Juventus ha un volto ben preciso e veste la maglia numero 10. Dopo settimane di trattative, indiscrezioni e incontri sottotraccia, la fumata bianca sembra essere finalmente arrivata per una delle questioni più delicate e importanti sul tavolo della dirigenza. Secondo quanto riportato dall’autorevole La Gazzetta dello Sport, il club bianconero e l’entourage di Kenan Yildiz hanno raggiunto un accordo totale per il prolungamento del contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Yildiz Juve è cosa fatta: il turco ormai pronto a siglare il nuovo accordo con consistente aumento di ingaggio. I dettagli

