Alla vigilia della sfida tra Juventus e l'avversaria, Spalletti ha affrontato il tema del rapporto con Mourinho, tecnico portoghese e figura centrale nel calcio italiano. In conferenza stampa, l'allenatore ha condiviso alcune riflessioni sul suo approccio e sulla recente sfida con il collega, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso sui confronti professionali tra i due. La partita si preannuncia un momento importante per entrambe le squadre e i loro tecnici.

Mourinho ritrova la Juve dopo un po’ di tempo. Spalletti in conferenza stampa parla del suo rapporto con il tecnico portoghese. Mourinho contro la Juventus è sempre una sfida molto particolare anche per i precedenti. I rapporti fra il tecnico portoghese e i tifosi bianconeri non sono mai stati ottimali. E quelli con Spalletti? A chiarirli è proprio il tecnico della Juve a pochissime ore dalla sfida fra i bianconeri e il Benfica. «In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Ci siamo stimati, apprezzati, sentiti al telefono, sarà un piacere incontrarlo perché ultimamente non è successo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mourinho, Spalletti alla vigilia della sfida parla del tecnico portoghese: cosa ha detto l’allenatore della Juve

Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica, ecco quando parla il portoghese alla vigilia della sfida di mercoledìMartedì sera, alla vigilia della sfida tra Juventus e Benfica, José Mourinho ha presentato la gara in conferenza stampa.

Conferenza stampa Spalletti: quando parla l’allenatore della Juventus alla vigilia della sfida contro la Roma. Data e orarioDomani, alla vigilia della sfida contro la Roma, sarà il momento di ascoltare le parole di Spalletti in conferenza stampa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Amore incondizionato e grandi ambizioni, Chivu parla alla Uefa: L'Inter ti entra dentro. L'obiettivo è dominare, essere diretti e aggressivi; Juventus-Benfica, il programma della vigilia: quando parlano Spalletti e Mourinho in conferenza stampa; Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica ecco quando parla il portoghese alla vigilia della sfida di mercoledì; Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica, ecco quando parla il portoghese alla vigilia della sfida di mercoledì.

Spalletti ritrova Mourinho: Ci siamo detti qualcosa, più lui di me... Ma poi ci siamo apprezzati - Juventus-Benfica è Luciano Spalletti contro José Mourinho. Una rivalità basata sulla stima reciproca, nonostante tante punzecchiature. tuttomercatoweb.com

Juventus, Spalletti: Dal mercato non mi aspetto proprio niente, sono contento dei miei calciatori - Le parole di Luciano Spalletti alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica di Josè Mourinho ... gianlucadimarzio.com

Le prime parole di Spalletti da allenatore della Juventus

La mia chiacchierata con Manuel #Dimas, doppio ex #JuveBenfica: "Alla #Juve va bene anche il pari, #Mourinho non giocherà all'italiana. #Spalletti Si alla riconferma anche senza UCL. I giocatori dovrebbero guardare #DelPiero del 96..." x.com

La bastonata di Mourinho e la gufata di Spalletti: Juve-Benfica amarcord - facebook.com facebook