Mourinho Spalletti alla vigilia della sfida parla del tecnico portoghese | cosa ha detto l’allenatore della Juve

Alla vigilia della sfida tra Juventus e l'avversaria, Spalletti ha affrontato il tema del rapporto con Mourinho, tecnico portoghese e figura centrale nel calcio italiano. In conferenza stampa, l'allenatore ha condiviso alcune riflessioni sul suo approccio e sulla recente sfida con il collega, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso sui confronti professionali tra i due. La partita si preannuncia un momento importante per entrambe le squadre e i loro tecnici.

Mourinho ritrova la Juve dopo un po’ di tempo. Spalletti in conferenza stampa parla del suo rapporto con il tecnico portoghese. Mourinho contro la Juventus è sempre una sfida molto particolare anche per i precedenti. I rapporti fra il tecnico portoghese e i tifosi bianconeri non sono mai stati ottimali. E quelli con Spalletti? A chiarirli è proprio il tecnico della Juve a pochissime ore dalla sfida fra i bianconeri e il Benfica. «In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Ci siamo stimati, apprezzati, sentiti al telefono, sarà un piacere incontrarlo perché ultimamente non è successo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

