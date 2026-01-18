Iran a Roma bandiere israeliane e ucraine a sostegno dello Scià

Oggi a Roma, la comunità iraniana si è riunita in piazza San Giovanni per esprimere solidarietà e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione in Iran. Durante l’evento, sono state esposte bandiere israeliane e ucraine in segno di sostegno e vicinanza alle popolazioni colpite da conflitti e repressioni, cercando di amplificare la voce di coloro che vivono sotto il regime di Ali Khamenei.

Nuovo appuntamento per la comunità iraniana a Roma che questo pomeriggio si è ritrovata in piazza San Giovanni per diffondere “la voce dell’Iran nel mondo”, silenziato dal regime di Ali Khamenei. “Il rapporto tra popolo iraniano ed ebrei dura da quasi duemila anni – spiega Bendetto Sacerdoti, un ragazzo della comunità ebraica di Roma presente alla manifestazione con la bandiera israeliana – la Repubblica islamica nasce con il supporto dell’Olp noi dobbiamo rompere il legame tra il regime iraniano e Hamas e sono per qui – aggiunge – per rinnovare il rapporto di amicizia con il popolo iraniano”. “ La guerra contro Ali Khamenei – aggiunge Oleg Horodetskyy, presidente della comunità ucraina – è la guerra che combattiamo noi contro il regime putiniano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià di Persia, ha invitato le forze armate iraniane a rispettare i cittadini che manifestano quotidianamente contro il regime degli ayatollah. La sua richiesta si inserisce nel contesto delle recenti proteste e delle tensioni politiche in Iran, evidenziando un appello alla responsabilità e alla tutela dei diritti civili.

Reza Pahlavi è il figlio dello scià Mohammad Reza Pahlavi, sostenuto da alcuni manifestanti in Iran. In questi giorni, le proteste contro il regime di Khamenei vedono tra gli slogan più diffusi “Lunga vita allo scià” e “Pahlavi tornerà”, riflesso di un desiderio di cambiamento e di un possibile ritorno a un governo monarchico. La figura di Reza Pahlavi rappresenta un simbolo per chi chiede riforme politiche e democratiche nel paese.

