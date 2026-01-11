Iran a Londra manifestazione di solidarietà con i ribelli iraniani
Domenica, davanti all'ambasciata iraniana a Londra, si è svolta una manifestazione di solidarietà con i cittadini iraniani coinvolti nelle recenti proteste. L'iniziativa ha riunito persone che desiderano esprimere supporto e attenzione alle vicende in Iran, sottolineando l'importanza della libertà e dei diritti umani. L'evento si inserisce in un contesto di attenzione internazionale alle difficoltà affrontate dalla popolazione iraniana.
Domenica si è tenuta una piccola manifestazione davanti all’ambasciata iraniana a Londra, in solidarietà con le proteste in corso in Iran. I manifestanti sono stati tenuti a distanza dietro delle transenne metalliche, poiché era presente anche la polizia. La protesta arriva dopo che domenica il presidente del parlamento iraniano ha avvertito che l’esercito statunitense e Israele sarebbero “obiettivi legittimi” se gli Stati Uniti attaccassero la Repubblica Islamica a causa delle proteste in corso che stanno sconvolgendo il Paese, come minacciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Mohammad Bagher Qalibaf ha lanciato la minaccia dopo che le proteste nazionali contro la teocrazia iraniana hanno visto i manifestanti invadere le strade della capitale e della seconda città più grande del Paese fino a domenica mattina, superando le due settimane. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Iran, Khamenei: Le richieste economiche dei manifestanti sono giuste
La bandiera della Repubblica Islamica dell'Iran è stata brevemente sostituita da una bandiera dell'ex monarchia sulla facciata dell'ambasciata iraniana a Londra da un manifestante durante una manifestazione di ieri a sostegno del movimento, che ha visto la - facebook.com facebook
A Londra migliaia di persone hanno manifestato davanti all'ambasciata iraniana arrivando a scalare le mura dell'edificio. Nelle immagini diffuse, un uomo rimuove la bandiera della Repubblica Islamica per issare quella del Leone e del Sole, lo storico vessillo x.com
