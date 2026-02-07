Xi Jinping sta riorganizzando l’esercito cinese, concentrandosi sulla centralizzazione del potere. Mentre cerca di rafforzare il controllo militare, usa anche la soia come diversivo, creando attenzione su questioni di interesse internazionale. La sua strategia rimane avvolta nel mistero, ma l’obiettivo è chiaro: consolidare il suo ruolo di comando assoluto.

Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, da buon seguace della dottrina comunista di Mao, prosegue nelle sue operazioni opache per mettere sotto il suo controllo assoluto l’esercito cinese. Il New York Times nei giorni scorsi ha ben descritto la tecnica. Dall’esterno, i continui rimpasti dei vertici militari potrebbero far pensare che l’obiettivo apertamente dichiarato di Xi – riunificare Taiwan con la Cina continentale – sia distante ma, invece, non è così. Continuare a cambiare gli alti gradi dell’esercito – 34 generali dei 44 del Comitato centrale del partito sono stati destituiti; dal 2022, poi, cinque dei sei generali della sua Commissione militare centrale rimossi – fa parte di un piano a lungo termine per fare spazio a una nuova generazione di altri generali più disciplinati. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Xi Jinping riorganizza l’esercito e sfrutta la soia come arma di distrazione. Scrive Terzi

Approfondimenti su Xi Jinping Esercito

Xi Jinping ha avviato nuove epurazioni nell’esercito cinese e questa strategia sta provocando tensioni all’interno delle forze armate.

Xi Jinping ha ribadito la sua attenzione a mantenere un esercito fedele e pronto a difendere gli interessi cinesi su Taiwan.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Xi Jinping Esercito

Argomenti discussi: Xi Jinping parla con Vladimir Putin poi con Donald Trump; Perché gli italiani iniziano a vedere Trump come destabilizzatore Il radar Swg.

Xi Jinping riorganizza l’esercito e sfrutta la soia come arma di distrazione. Scrive TerziXi Jinping rafforza il controllo sull’esercito cinese attraverso una profonda ristrutturazione dei vertici, con Taiwan come obiettivo strategico di fondo ... formiche.net

USA-CINA/ Petrolio e soia Usa, navi di Pechino verso l’Iran: dove si è fermata la telefonata Trump-XiTrump e Xi Jinping si sono telefonati. Il presidente USA punta sul petrolio per condizionare la Cina. Che però aiuterebbe l’Iran con la sua tecnologia ... ilsussidiario.net

REPUBBLICA SCRIVE: “Una partita stanca, giocata in uno stadio da 17mila posti vuoto per un terzo, scenario che in tv è apparso impietoso dalle riprese aeree. È in questo contesto che l’Inter ha battuto il Torino, conquistando una semifinale di Coppa Italia ch facebook

"Il Comune di #Bergamo non è un centro sociale: giustificare la violenza e delegittimare lo Stato sono parole indegne per un Assessore di Bergamo, la Sindaca prenda le distanze". Scrive su Facebook il Consigliere di Fratelli d'Italia al Comune di Bergamo, Arr x.com