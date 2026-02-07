La piattaforma di Xbox potrebbe aggiungere nuovi servizi di terze parti nel prossimo futuro. Nonostante la recente riorganizzazione dello scorso anno, gli sviluppatori stanno valutando nuove opzioni per ampliare l’offerta e attrarre più utenti. La novità potrebbe arrivare già nei prossimi mesi, con aggiornamenti che renderanno il servizio ancora più completo e competitivo sul mercato.

Xbox Game Pass potrebbe cambiare ancora, nonostante la profonda riorganizzazione avvenuta solo lo scorso anno. Secondo un ampio report di Tom Warren, Microsoft starebbe infatti esplorando nuove possibilità per ampliare l’offerta del servizio in futuro. Non si parla di rivoluzioni imminenti, ma di valutazioni strategiche a medio-lungo termine, con al centro dell’attenzione che ci sarebbe soprattutto il modo di rendere gli abbonamenti più ricchi e meglio strutturati. Il tutto arriva dopo l’introduzione dei nuovi livelli e l’aumento di prezzo di Game Pass Ultimate. Come abbiamo anticipato poco sopra, le informazioni arrivano da Warren su The Verge, che nel suo report sui piani Xbox per il 2026 e oltre ha dedicato spazio anche al futuro di Game Pass. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Xbox Game Pass potrebbe arricchirsi di altri servizi di terze parti in futuro

Un leak di Microsoft sembrerebbe aver rivelato la possibile data di uscita di Forza Horizon 6, previsto per metà maggio su Xbox, PC e Game Pass.

Microsoft ha annunciato i primi cinque giochi che arriveranno su Xbox Game Pass a febbraio 2026.

