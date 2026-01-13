WWE | Tiffany Stratton ha ricevuto l’ok medico ritorno imminente e piani importanti

Tiffany Stratton ha ricevuto l'autorizzazione medica per tornare in campo. Dopo un periodo di assenza, la wrestler si prepara a riprendere le attività in WWE, con progetti e obiettivi importanti per il suo ritorno. I fan possono attendersi un nuovo capitolo nella carriera di Stratton, che si appresta a riprendere il suo percorso sul ring.

Tiffany Stratton è ufficialmente pronta a tornare sul ring, e i fan della WWE potrebbero non dover aspettare ancora molto per rivederla in azione. Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer Newsletter e da Bodyslam.net, l’ex WWE Women’s Champion ha ricevuto il via libera medico dopo essere rimasta lontana dalla TV per oltre due mesi a causa di un infortunio mai reso pubblico. Le fonti indicano che la WWE si aspetta di puntare fortemente su Stratton nel percorso verso WrestleMania 42, con un ruolo di primo piano nelle prossime settimane. Tiffany Stratton pronta a riprendersi la scena. L’ultima apparizione di Tiffany Stratton risale all’episodio del 1° novembre 2025 di Saturday Night’s Main Event, dove ha perso il WWE Women’s Championship contro Jade Cargill in un match titolato di grande rilievo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

