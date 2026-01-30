Triple H | Ecco cosa sarà in palio nei match Elimination Chamber di quest’anno

Triple H annuncia cosa si gioca negli Elimination Chamber di quest’anno. Mentre il Royal Rumble di questo fine settimana si avvicina, il dirigente WWE ha già gli occhi puntati sulla prossima sfida. Ha spiegato quali titoli e qualifiche saranno in palio e ha anticipato qualche sorpresa per i match che si terranno tra qualche settimana. L’attenzione degli appassionati si sposta così dall’attuale evento alla prossima grande prova.

Il Royal Rumble si terrà questo fine settimana, ma Triple H sta già guardando avanti verso l’Elimination Chamber. Il secondo grande evento dell’anno della WWE, e la prossima tappa sulla strada verso WrestleMania dopo il Royal Rumble. The Game ha già confermato quale sarà il premio per le superstar che vinceranno i match della Chamber del mese prossimo. I vincitori dell’Elimination Chamber potranno conquistare il titolo a WrestleMania. Triple H è apparso nel programma Get Up della ESPN, durante il quale si è concentrato principalmente sul Royal Rumble, dato che mancano solo pochi giorni all’evento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

