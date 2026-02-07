WWE | Big E spende belle parole per un campione attuale

Durante un’intervista al SuperBowl Radio Row, Big E ha detto di apprezzare molto “Dirty” Dominik Mysterio. L’ex membro del New Day ha elogiato il suo modo di lavorare e il talento del giovane campione WWE, sottolineando come stia crescendo rapidamente nel mondo della lotta. Le sue parole arrivano in un momento in cui Domi­nik sta conquistando sempre più consensi tra i fan e gli addetti ai lavori.

Parlando ai microfoni di “ Compas on the Beat ” al SuperBowl Radio Row, l’ex membro del New Day Big E ha speso parole al miele per un campione attuale della WWE, nella fattispecie “Dirty” Dominik Mysterio. La sua ascesa da figlio d’arte a uno dei migliori heel del recente periodo WWE rappresenta sicuramente una delle storie più di successo della federazione. Cosa ha detto Big E su Dirty Dom. Big E ha parlato di quanto Dominik sia cambiato nel corso degli anni, definendolo molto più fiducioso e abile di quando ha iniziato a viaggiare con la compagnia: “Lui è uno di quei ragazzi di cui parliamo spesso nel panel quando parliamo di persone che sono cresciute molto, e lui ne è un chiaro esempio” – ha detto Big E – “Quando è arrivato all’inizio della sua carriera, ha debuttato a fianco di suo padre: si vedeva quanto fosse acerbo, quanto non fosse fiducioso in se stesso”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

