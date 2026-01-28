Il Como si presenta come una delle squadre più spendaccione del calcio italiano, anche se la società si muove con i limiti di una provinciale di serie A. Nelle ultime settimane, il club ha fatto parlare di sé per aver investito molto sul mercato, come poche altre squadre del nostro campionato. Un segnale che il progetto vuole competere ad alti livelli, anche se il budget rimane comunque contenuto rispetto alle grandi d’Europa. La differenza la fanno le scelte e la volontà di puntare su giocatori importanti, come Fabregas, che si è già assicurato un ruolo di primo piano tra le

Un mercato ricco e da big d’Europa, anche se la dimensione è quella di una provinciale della Serie A. Il Como vive una realtà inimmaginabile solo pochi anni fa e adesso, oltre ai risultati della squadra di Fabregas che sogna una storica qualificazione alla Champions League, lo certificano anche i numeri della Fifa. Nell’anno solare 2025, con due sessioni di mercato da conteggiare, i lariani sono stati il club italiano che ha investito più denaro nell’acquisto di calciatori. E sono stati l’undicesimo in tutta Europa alle spalle di multinazionali con fatturati di centinaia di milioni di euro. E’ la fotografia emersa dalla pubblicazione dell’ultimo Global Transfer Report che riflette l’andamento del mercato mondiale del calcio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il Como come le big d’Europa: nessuno in Italia spende come Fabregas

Approfondimenti su Como Illasi

Dopo la partita di Serie A tra Roma e Como, Cesc Fabregas ha commentato l'incontro e le questioni di mercato, esprimendo soddisfazione per il focus sulla squadra e sull’obiettivo europeo.

Il Como affronta questa sera a Roma l’esame decisivo per la corsa europea.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Como Illasi

Argomenti discussi: I numeri che fanno impazzire i tifosi: il Como come le big, due bomber alle spalle di Lautaro e poi Butez....; Fiorentina-Como, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Lazio-Como LIVE; Bello il nuovo Stadio Sinigaglia, ma non può essere rifatto così.

Il Como calcio si dà al venture. Perché le startup diventano la nuova partita da vincereÈ come far volare un aereo con un solo motore: il risultato della domenica. Il calcio, per com’è costruito, è un business che deve tenere insieme un rischio altissimo (l’esito sportivo), costi rigidi ... wired.it

Fabregas e il no all’Inter: Mi fa male, mi mangio tutti. Como come le zanzare. E risponde a Capello…Non siamo noi la squadra che mette paura all'Inter. Hanno giocato tantissime partite, due finali di Champions League... quindi noi giocheremo la nostra gara, giocheremo le nostre carte e proveremo a ... tuttosport.com

Dal "set perfetto" alla bozza di ipoteca sull'Europa: il Como sogna in grande. E non si trascura neanche la "Coppa Italia-Master 1000" - facebook.com facebook

#SerieA: il #Como umilia il #Torino e vede la zona Europa, colpo del #Cagliari che vince sul campo della #Fiorentina, scialbo pareggio tra #Lecce e #Lazio x.com