Tommaso Ciampa ha annunciato ufficialmente che lascerà la WWE al termine del suo attuale contratto. La notizia, già anticipata nelle settimane scorse, è stata confermata dallo stesso wrestler tramite un messaggio su X. La sua decisione segna la fine di un percorso significativo all’interno della compagnia, aprendo nuove possibilità per il futuro della sua carriera nel mondo del wrestling professionistico.

Come già riportato qualche settimana fa, l’addio di Ciampa era nell’aria. Ora è lui stesso ad averlo confermato su X. Oggi, il due volte campione NXT ha annunciato sui suoi account social che la sua avventura con la compagnia terminerà alla scadenza del contratto, prevista “nel prossimo futuro”. Ciampa ha pubblicato un post sincero in cui ha ringraziato tutti, dai creativi della WWE ai professionisti del backstage, per il loro sostegno durante i suoi dieci anni di permanenza nella compagnia. Ha anche inviato un ringraziamento speciale ad NXT, casa e luogo in cui si è affermato come wrestler di punta anni fa in WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Tommaso Ciampa conferma che lascerà la WWE alla scadenza dell’attuale contratto

WWE: Tommaso Ciampa verso l'addio
Tommaso Ciampa si avvia a lasciare la WWE al termine del suo attuale contratto, optando per non rinnovarlo.

WWE: Ilja Dragunov neutralizza a fatica Tommaso Ciampa, il campione una maschera di sangue a fine match
Ilja Dragunov torna a sfidare i campioni di WWE con una determinazione inarrestabile, mentre Tommaso Ciampa si confronta con una battaglia intensa e sanguinosa.

