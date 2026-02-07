Sara Bejlek, la giovane tennista ceca di 20 anni, conquista il suo primo titolo in carriera al Mubadala Abu Dhabi Open. Dopo aver vinto sette partite in otto giorni, Bejlek batte in finale Ekaterina Alexandrova in due set, 7-6(5), 6-1. La sorpresa del torneo si prende così il primo trofeo del circuito WTA, lasciando alle spalle una lunga serie di vittorie nel torneo di Abu Dhabi.

La ceca ventenne Sara Bejlek ha completato sabato una sorprendente cavalcata conquistando il primo titolo in singolare del WTA Tour, Driven by Mercedes-Benz, al Mubadala Abu Dhabi Open, grazie alla vittoria per 7-6(5), 6-1 su Ekaterina Alexandrova, il suo settimo successo in otto giorni nel torneo WTA 500. Mancina di 20 anni, Bejlek si era presentata al torneo da numero 101 del ranking PIF WTA e aveva dovuto superare due turni di qualificazione per accedere appena al secondo tabellone principale WTA 500 della sua carriera. Da lì in poi sono arrivati altri traguardi importanti per l’ex campionessa junior di doppio al Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Abu Dhabi 2026, Sara Bejlek conquista il primo titolo in carriera: sconfitta Alexandrova in due set

Approfondimenti su Sara Bejlek WTA

Questa settimana ad Abu Dhabi si gioca la finale del torneo WTA, dopo due semifinali al cardiopalma.

Questa mattina si sono conclusi i match di metà dei secondi turni al WTA 500 di Abu Dhabi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sara Bejlek WTA

Argomenti discussi: Quattro tornei LIVE su Sky da oggi: il programma; Montepremi Wta Abu Dhabi, Cluj-Napoca, Ostrava 2026: soldi, punti, prize money; Tabellone WTA Abu Dhabi 2026: Belinda Bencic a caccia del tris; WTA Abu Dhabi 2026, Bencic si ritira: uscirà dalla top 10 della classifica da lunedì 9 febbraio.

WTA Abu Dhabi 2026, Sara Bejlek conquista il primo titolo in carriera: sconfitta Alexandrova in due setLa ceca ventenne Sara Bejlek ha completato sabato una sorprendente cavalcata conquistando il primo titolo in singolare del WTA Tour, Driven by ... oasport.it

WTA Abu Dhabi: Bejlek è diventata grande, batte Alexandrova per il primo titoloTennis - WTA | La ceca vince il primo titolo in carriera e lo fa da qualificata in un 500. Ha iniziato il torneo da n°101, lunedì sarà trentottesima nel ranking ... ubitennis.com

ASIAN LMS - AD ABU DHABI IN GARA 1 CROWDSTRIKE RACING VINCE ANCORA E METTE LE MANI SUL TITOLO In quel di Yas Marina è andata in scena una gara senza neutralizzazioni (tolte un paio di brevi Full Course Yellow per rimozione di detriti in facebook

Ad Abu Dhabi finiti i colloqui trilaterali, Zelensky: "Non facili ma proseguono". Lavrov piccona ancora il dialogo: "Vogliamo un'Ucraina neutrale e benevola". Il sindaco di Kiev: almeno due mesi per ridare il riscaldamento a 1100 palazzi della capitale x.com