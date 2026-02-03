WTA Abu Dhabi 2026 | Tauson avanti facilmente Navarro out

Questa mattina si sono conclusi i match di metà dei secondi turni al WTA 500 di Abu Dhabi. La svedese Tauson ha vinto facilmente, mentre la spagnola Navarro è uscita di scena. Il torneo si sta confermando uno dei più importanti della settimana, con tante giocatrici di alto livello in gara.

In archivio metà dei secondi turni al WTA 500 di Abu Dhabi, il maggiore dei tornei della settimana in tutti i sensi considerato il livello delle giocatrici in scena e, naturalmente, la categoria. Tra sorprese e incontri dal risultato netto andiamo a scoprire come si è evoluta la giornata, in attesa delle sfide che allineeranno domani tutto il tabellone ai quarti. Si parte dalla fine, cioè dall'ultimo match in programma, quello nel quale la danese Clara Tauson non ha troppe difficoltà, dopo un inizio leggermente balbettante, a superare la qualificata svizzera Simona Waltert per 6-3 6-1. Dall'altra parte della rete ci sarà, a sorpresa, McCartney Kessler: per l'americana bel 6-3 6-2 sulla numero 6 del seeding, la canadese Leylah Fernandez.

