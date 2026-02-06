WTA Abu Dhabi 2026 Alexandrova e la sorpresa Bejlek si sfideranno per il titolo

Questa settimana ad Abu Dhabi si gioca la finale del torneo WTA, dopo due semifinali al cardiopalma. Alexandrova e Bejlek si preparano a sfidarsi per il titolo, entrambe con il morale alle stelle dopo aver superato avversarie toste al terzo set. La semifinale ha regalato molte emozioni e ora le due atlete si contendono la vittoria, entrambe determinate a conquistare il trofeo.

Il torneo WTA di Abu Dhabi torna in campo per il penultimo atto. Il verdetto delle semifinali, dopo due confronti che si risolvono al terzo set, promuove in finale una delle favorite e la grande sorpresa della settimana. Saranno la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero due, e la ceca Sara Bejlek a sfidarsi per il titolo. Nella prima sfida di giornata la russa Ekaterina Alexandrova rimonta la statunitense Hayley Baptiste 3-6 7-6(5) 6-3 in due ore e trentadue minuti. L’americana opera il break in apertura sfruttando l’errore di rovescio della rivale e con il buon turno di servizio legittima il vantaggio con il 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Abu Dhabi 2026, Alexandrova e la sorpresa Bejlek si sfideranno per il titolo Approfondimenti su Abu Dhabi WTA WTA Abu Dhabi 2026: Tauson avanti facilmente, Navarro out Questa mattina si sono conclusi i match di metà dei secondi turni al WTA 500 di Abu Dhabi. Tabellone WTA Abu Dhabi 2026: Belinda Bencic a caccia del tris La svizzera Belinda Bencic punta al terzo titolo ad Abu Dhabi, nel torneo WTA 500 che si disputa sui campi che hanno ospitato anche un famoso show di tennis maschile. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Abu Dhabi WTA Argomenti discussi: Quattro tornei LIVE su Sky da oggi: il programma; Tabellone WTA Abu Dhabi 2026: Bencic a caccia del bis, un derby per Badosa all’esordio; Montepremi Wta Abu Dhabi, Cluj-Napoca, Ostrava 2026: soldi, punti, prize money; WTA Abu Dhabi 2026, Clara Tauson ed Ekaterina Alexandrova in semifinale. WTA Abu Dhabi 2026, Clara Tauson ed Ekaterina Alexandrova in semifinaleCalato il sipario sulla giornata dedicata ai quarti di finale del torneo WTA di Abu Dhabi. Sul cemento degli Emirati Arabi la qualità delle partite è ... oasport.it WTA Abu Dhabi: bene Tauson e Alexandrova, in semifinale anche la giovane BejlekSara Bejlek supera facilmente Sonay Kartal, passa anche Haley Baptiste contro Liudmila Samsonova nel '500' di Abu Dhabi ... ubitennis.com Ieri era ad Abu Dhabi per le trattative con Kiev facebook Ad Abu Dhabi finiti i colloqui trilaterali, Zelensky: "Non facili ma proseguono". Lavrov piccona ancora il dialogo: "Vogliamo un'Ucraina neutrale e benevola". Il sindaco di Kiev: almeno due mesi per ridare il riscaldamento a 1100 palazzi della capitale x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.