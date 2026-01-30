Truffe WhatsApp con richieste di prestito | l’Italia sotto attacco degli hacker che clonano i profili dei contatti fidati per chiedere 800 euro

Negli ultimi giorni sono cresciute le segnalazioni di truffe su WhatsApp. Gli hacker clonano i profili di amici e parenti e inviano messaggi con richieste di prestito urgente. Spesso, il messaggio sembra arrivare da una persona conosciuta, e il tono è convincente. In molti casi, si chiede di trasferire circa 800 euro, lasciando facilmente intuire che si tratta di una richiesta reale. La situazione mette in allarme molte persone, che devono stare attente a verificare sempre prima di inviare denaro.

Un messaggio improvviso da un amico o un familiare chiede un prestito urgente di circa 800 euro. Il testo sembra autentico, il mittente è nella rubrica telefonica, il tono appare credibile. La richiesta fa riferimento a una spesa improvvisa dal dentista o dal notaio, con la promessa di restituire il denaro "entro stasera". Si tratta di una truffa WhatsApp che da alcune settimane si sta diffondendo in Italia con uno schema preciso e collaudato. Gli hacker riescono ad accedere al profilo WhatsApp della prima vittima e ne prendono il controllo completo. Una volta dentro l'account reale, inviano messaggi a tutti i contatti presenti nella rubrica.

