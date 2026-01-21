Allarme WhatsApp i tuoi contatti sono in pericolo | controlla subito se sei stato colpito dalla nuova truffa

È importante essere consapevoli delle nuove minacce che circolano su WhatsApp. Recentemente, sono stati segnalati finti messaggi provenienti da numeri reali, che mirano a truffare gli utenti. In questa guida, spiegheremo come riconoscere questa nuova forma di frode e quali precauzioni adottare per proteggere i tuoi contatti e i tuoi dati personali.

Finti messaggi WhatsApp da numeri reali: ecco come funziona la nuova truffa e come proteggersi davvero. Un messaggio su WhatsApp da un amico, magari uno con cui si ha confidenza. Una richiesta urgente, scritta in modo credibile, che racconta di un problema improvviso: soldi bloccati, conto in tilt, bisogno immediato di un bonifico. Tutto normale, se non fosse che quel messaggio non è stato scritto dal tuo contatto, ma da qualcuno che gli ha rubato l’account. È questo lo schema al centro dell’allerta lanciata dalla Polizia Postale, che ha evidenziato la crescita di truffe informatiche basate sull’hackeraggio degli account WhatsApp. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Rubano il tuo numero e poi chiedono soldi ai tuoi parenti: come difendersi dalla nuova truffa su WhatsAppLa Polizia Postale ha segnalato una recente truffa su WhatsApp, in cui i malintenzionati, dopo aver rubato il numero e il profilo di una persona, fingono emergenze per chiedere soldi ai suoi contatti.

