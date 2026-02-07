No il Vietnam non si sta preparando a una guerra contro gli Usa

Il Vietnam smentisce le voci di una preparazione a una nuova guerra contro gli Stati Uniti. L’Associated Press aveva scritto di come il paese si stesse armando in vista di una possibile aggressione statunitense, ma le autorità vietnamite chiariscono che non ci sono piani di guerra in corso. La tensione tra i due paesi resta alta, ma al momento il governo di Hanoi nega ogni intenzione di conflitto.

L’ Associated Press ha scritto un articolo nel quale racconta di come il Vietnam si starebbe preparando a una seconda “ guerra di aggressione statunitense “. La ricostruzione della nota agenzia di stampa con sede a New York si basa tutta sulla lettura di un fantomatico documento riservato. Un documento, a uso interno del Partito Comunista del Vietnam (Pcv), che dimostrerebbe come Hanoi starebbe prendendo provvedimenti in vista di un eventuale secondo conflitto contro gli Stati Uniti d’America, e considerando gli Usa una “potenza belligerante”. È davvero così? Non proprio. Ci sono diversi punti che non tornano. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - No, il Vietnam non si sta preparando a una “guerra contro gli Usa” Approfondimenti su Vietnam USA Zelensky: "La Russia si sta preparando a un nuovo anno di guerra" Il presidente ucraino Zelensky avverte che la Russia si sta preparando a un nuovo anno di conflitto nel 2026, mentre Putin afferma che gli obiettivi di Mosca saranno certamente raggiunti. Guerra Ucraina, Zelensky: "La Russia si sta preparando a un altro anno di conflitto" – Il video Il conflitto in Ucraina si prospetta ancora lungo, con segnali concreti di una possibile estensione nel tempo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Vietnam - Storia di Guerriglia #geopolitica #storia #vietnam Ultime notizie su Vietnam USA Argomenti discussi: Whycation, ovvero il Sud Est asiatico secondo World Explorer. Top 3 isole imperdibili a Nha Trang per il 2026! La prima è un vero paradiso nascosto! Leggi di più nei commenti! #NhaTrang2026 #VietnamDaSogno #IsoleViet #Viaggi2026 #MareVietnam #CoccoTravel facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.