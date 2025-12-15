Kamala Harris si sta preparando per un’altra corsa alla Casa Bianca

Kamala Harris si sta preparando per una nuova campagna presidenziale, dopo aver mantenuto un basso profilo nella prima parte dell’anno. Nonostante le sfide e le preoccupazioni dei sostenitori, la vicepresidente sta intensificando gli sforzi per tornare sulla scena politica e concorrere nuovamente alla Casa Bianca.

© Lettera43.it - Kamala Harris si sta preparando per un’altra corsa alla Casa Bianca Dopo un periodo di basso profilo nella prima parte dell’anno, a seguito della sconfitta patita contro Donald Trump e nonostante le preoccupazioni dei finanziatori dell’Asinello riguardo alla sua capacità di vincere, Kamala Harris si è messa al lavoro per preparare un’altra candidatura alla Casa Bianca. Lo riporta Axios, sottolineando che l’ex vicepresidente Usa è ancora in testa nella maggior parte dei sondaggi relativi alle primarie democratiche del 2028, grazie anche all’ampio sostegno tra gli elettori afroamericani. Il libro ‘107 Days’ di Kamala Harris (Ansa). Le mosse interpretabili come l’inizio della campagna elettorale. Lettera43.it Kamala Harris protagonista delle elezioni USA - UnoMattina 12/11/2020 Axios: Kamala Harris si prepara per un’altra corsa alla Casa Bianca - Harris si conferma ai primi posti nella maggior parte dei sondaggi per le primarie democratiche del 2028. ilsole24ore.com

