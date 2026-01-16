Cambiamento forzato Mosca avverte | In corso un’operazione occidentale su larga scala

Mosca ha dichiarato che l’attuale conflitto in Ucraina è parte di un’operazione occidentale su larga scala, volta a esercitare pressione sulla Russia e a imporre un cambiamento politico e strategico. La Russia considera questa situazione come un tentativo forzato di influenzare la sua sovranità, evidenziando le tensioni crescenti tra Mosca e l’Occidente. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni significative per la regione e oltre.

Secondo la Russia, il conflitto in Ucraina rappresenterebbe l'ennesimo tentativo dell'Occidente di imporre un cambiamento politico e strategico a Mosca. È questa la lettura offerta da Andrei Tsygankov, professore di Relazioni internazionali alla San Francisco State University, intervenuto sul suo canale YouTube per analizzare le dinamiche geopolitiche legate alla guerra. "L'Occidente tenta di trasformare la Russia". Nel suo intervento, Tsygankov sostiene che la pressione occidentale sulla Russia non sia un fenomeno nuovo, ma rientri in una linea storica consolidata. «A più riprese – afferma – l'Occidente ha cercato di trasformare la Russia, anche attraverso l'uso della forza».

