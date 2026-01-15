Orban illude il Verona al Bentegodi il Bologna rimonta e vince 2-3

Al Bentegodi, il Bologna conquista una vittoria importante contro il Verona, rimontando dallo svantaggio iniziale. Dopo sette partite, i rossoblù trovano i primi gol grazie a Orsolini, Odgaard e Castro, chiudendo la gara con un risultato di 3-2. La partita ha visto un Verona combattivo, ma il Bologna ha saputo reagire e portare a casa i tre punti.

I rossoblù rispondono subito e nel primo tempo vanno in gol con Orsolini, Odgaard e Castro VERONA - VERONA - Dopo sette gare si sblocca il Bologna che sconfigge 3-2 un combattivo Verona. Gli scaligeri passano in vantaggio con Orban, si fanno rimontare (Orsolini, Odgaard e Castro), accorciano per l'a.

Hellas ko anche contro il Bologna, e la salvezza si allontana - Contro il Bologna al Bentegodi l'Hellas Verona illude, va avanti ma si fa rimontare: ennesima sconfitta in casa, salvezza lontana. veronaoggi.it

Il Bologna torna a vincere, Verona battuto in una splendida partita: nel 3-2 Orsolini fa una magia - Il Bologna dopo quasi due mesi ritrova il successo in Serie A. fanpage.it

