Orban illude il Verona al Bentegodi il Bologna rimonta e vince 2-3

Al Bentegodi, il Bologna conquista una vittoria importante contro il Verona, rimontando dallo svantaggio iniziale. Dopo sette partite, i rossoblù trovano i primi gol grazie a Orsolini, Odgaard e Castro, chiudendo la gara con un risultato di 3-2. La partita ha visto un Verona combattivo, ma il Bologna ha saputo reagire e portare a casa i tre punti.

I rossoblù rispondono subito e nel primo tempo vanno in gol con Orsolini, Odgaard e Castro VERONA - VERONA - Dopo sette gare si sblocca il Bologna che sconfigge 3-2 un combattivo Verona. Gli scaligeri passano in vantaggio con Orban, si fanno rimontare (Orsolini, Odgaard e Castro), accorciano

