Vittoria interna per la Folgore San Miniato (serie C) che si impone per 3-1 contro il Bisonte di Firenze. Un settimo turno partito in salita per le padrone di casa (13-25), mentre dal secondo set sono le ragazze di mister Sala a ritrovare gioco e lucidità quest'ultima fondamentale per pareggiare ai vantaggi. Terza frazione lottata, ma con le giallorosse determinate a conquistare la posta in palio. Vinto il set nuovamente ai vantaggi il successivo è una formalità (25-14) e ora le sanminiatesi passano a quota 14 punti in quarta posizione. In serie D la Lupi Santa Croce torna subito a vincere in casa contro il Sorms di San Mauro a Signa liquidato con un netto 3-0.

© Lanazione.it - Folgore, partenza in salita e vittoria. E la Fgl-Zuma non conosce rivali