La Folgore San Miniato inaugura il 2026 con una vittoria importante in serie C, superando 3-0 il Valdarno Project nel derby casalingo. Le ragazze di Sala consolidano la loro posizione salendo a 22 punti, mentre Capannoli perde nello stesso turno. Un avvio positivo che testimonia l’impegno della squadra nel proseguire il percorso di crescita nel campionato.

Inizio perfetto per la Folgore San Miniato (serie C) che apre il 2026 sportivo con il successo casalingo per 3-0 ai danni del favorito Valdarno Project terza forza del campionato fermato dalle ragazze di Sala che passano a quota 22 punti in quinta posizione. In serie D la Lupi Santa Croce continua la scia vincente imponendosi per 3-0 sul Lapi Chimici Tegoleto senza incontrare ostacoli e si conferma al comando con 32 punti. Nel girone B stesso discorso per la Fgl-Zuma Castelfranco che espugna per 3-0 il parquet di Porcari con parziali che la dicono lunga sulla superiorità delle regine del campionato prime con 34 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley serie C e serie D. La Folgore si supera. Capannoli ko nel derby

I risultati della prima gara del 2026 di Serie C e D; Serie C, ADMO Volley supera 3-1 Mulattieri VDM; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Volley serie C, alla Pietro Pezzi il derby con Orbite. E' la quarta vittoria di fila.

