Volley B1 femminile Life365eu l’ora del riscatto | match salvezza dominato

Risorge la Life365.eu. Prova d’autorità di capitan Folli e compagne, che espugnano San Giorgio Piacentino con un perentorio 0-3 (23-25, 17-25, 20-25) e danno un calcio alla crisi. Boccata d’ossigeno per Forlì, che arresta l’emorragia di quattro sconfitte consecutive e sorpassa le emiliane, portandosi a quota 10 punti, a ridosso della terra di mezzo. Primo set con l’equilibrio a farla da padrone: la Libertas stenta a carburare ed è costretta a rincorrere (8-7), poi opera il sorpasso (15-16), custodisce gelosamente l’esiguo vantaggio (20-21) e la spunta in volata: 23-25. Galvanizzata, Forlì riparte a tuono: 2-8 e 10-16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley B1 femminile. Life365.eu, l’ora del riscatto: match salvezza dominato