Mateta Juventus un club di Premier League offre 35 milioni La posizione del Crystal Palace e che cosa sta succedendo

Il Crystal Palace ha ricevuto un’offerta di 35 milioni di sterline da parte di un club della Premier League per il trasferimento di Mateta, attaccante francese. La società sta valutando la proposta e le eventuali implicazioni per il mercato. Rimanendo aggiornati sulle prossime mosse, si comprende meglio la dinamica delle trattative e le possibili conseguenze per il giocatore e il club.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.