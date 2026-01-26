Mateta Juventus un club di Premier League offre 35 milioni La posizione del Crystal Palace e che cosa sta succedendo
Il Crystal Palace ha ricevuto un’offerta di 35 milioni di sterline da parte di un club della Premier League per il trasferimento di Mateta, attaccante francese. La società sta valutando la proposta e le eventuali implicazioni per il mercato. Rimanendo aggiornati sulle prossime mosse, si comprende meglio la dinamica delle trattative e le possibili conseguenze per il giocatore e il club.
Mateta Juventus, un club di Premier League offre 35 milioni di sterline per il francese. La posizione del Crystal Palace e che cosa sta succedendo. La Juventus rischia di veder sfumare definitivamente un obiettivo sensibile per il reparto avanzato a causa della potenza economica della Premier League. Secondo quanto riportato da The Athletic su X, il Nottingham Forest ha fatto un’offerta da 35 milioni di sterline per ingaggiare Jean-Philippe Mateta. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Per il centravanti francese l’intesa con la nuova destinazione è già solida: i rapporti personali tra il Forest e il 28enne non saranno un problema. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su mateta juventus
Mateta Juve, l’attaccante furioso dopo l’offerta bianconera respinta dal Crystal Palace. Ecco cosa sta succedendo: un club inglese bussa alla porta
Mateta, attaccante del Crystal Palace, ha manifestato insoddisfazione dopo la respinta dell’offerta della Juventus.
Mateta alla Juventus, il giocatore resta nella lista di Comolli: il Crystal Palace non cambia la posizione. La richiesta del club inglese per l’attaccante
Mateta, attaccante del Crystal Palace, continua a essere nel mirino della Juventus.
¡EN-NESYRI A LA JUVENTUS! Análisis con Mirko Di Natale + Previa Napoli
Ultime notizie su mateta juventus
Argomenti discussi: Glasner avvicina Mateta alla Juve; Spalletti vuole una Juventus da rincorsa: ecco perché serve Mateta; Juve, assalto a Mateta ma David non si tocca: il piano per il dopo-Vlahovic; Ecco quando accetterà il Crystal Palace: Juve e Mateta, Glasner lascia e rivela tutto!.
Juventus, offerta del Nottingham Forest per Mateta: la situazioneMentre la Juventus temporeggia, dalla Premier League provano a beffare i bianconeri. Come riporta The Athletic, il Nottingham Forest avrebbe presentato un'offerta al Crystal Palace per il classe 1997. fantacalcio.it
Juventus, guarda il Nottingham Forest: offerta da 35 milioni al Palace per MatetaMentre Luciano Spalletti insiste in casa Juventus per l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, c'è chi in Premier League fa sul serio per. tuttomercatoweb.com
#Mateta #Juventus La pista resta viva, ma... - facebook.com facebook
Juventus, le alternative a En-Nesyri: offerto Beto, gli aggiornamenti su Mateta e Zirkzee x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.