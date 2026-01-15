Mazzantini racconta | Penso ancora alla morte di Ceccotti all’Inter mandai a quel paese Ronaldo Vi dico il mio maggior rimpianto
Andrea Mazzantini, ex portiere di Inter, Perugia e Siena, ripercorre la propria carriera sportiva, tra infortuni, momenti di tensione e ricordi personali. In questa intervista, l’atleta condivide riflessioni sulla sua esperienza, i rimpianti e gli episodi più significativi, offrendo uno sguardo sincero sulla vita di chi ha vissuto il calcio con passione e determinazione.
L’ex portiere di Inter, Perugia e Siena, Andrea Mazzantini, si racconta e riavvolge il nastro della propria carriera: le sue parole Undici operazioni, una spalla rotta da una finta di Baggio, un pugno a un celerino e un incidente stradale che ha chiuso una carriera fatta di coraggio e “tigna”. Andrea Mazzantini, portiere di Inter, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
