SOCIAL | Camion incastrato nel sottopasso di via Vittorio Veneto

Un altro incidente nel sottopasso di via Vittorio Veneto ad Arezzo: un camion si è incastrato, riproponendo una situazione già vista in passato. L'episodio si inserisce in una serie di eventi che negli anni hanno coinvolto più veicoli di grandi dimensioni in questa zona, creando disagi e preoccupazioni tra i cittadini.

È successo di nuovo. Un camion si è incastrato nel sottopasso di via Vittorio Veneto. Una scena non nuova per gli aretini che, nel corso degli anni, hanno assistito a più di un evento di questo tipo. Nessuno è rimasto ferito sebbene sul posto siano intervenuti i vigili del fuoco per coordinare le. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

