Camion incastrato nel sottopasso di via Vittorio Veneto | l’ennesimo duello epico tra tir e cemento armato

Un nuovo episodio si aggiunge alla lunga serie di incidenti nel sottopasso di via Vittorio Veneto ad Arezzo, dove un camion si è incastrato, proseguendo il duello tra i mezzi pesanti e le strutture di cemento che sembrano sfidarle. Questa zona continua a essere teatro di sfide epiche tra veicoli e infrastrutture, alimentando miti e curiosità tra i residenti.

La leggenda vuole che il sottopasso di via Vittorio Veneto, ad Arezzo, non sia un semplice tratto di strada, ma una creatura viva, un guardiano di cemento, un’entità che da anni seleziona con meticolosa precisione i mezzi troppo cresciuti che osano sfidarlo. E stamattina, puntuale come le tasse, si è consumato l’ennesimo scontro: camion contro sottopasso, 0 a 1. Il mezzo, ignaro o temerario (la storia non ce lo dirà mai), si è infilato sotto l’arco con quello slancio tipico di chi pensa: “Oh, secondo me ci passo.” E invece no. Il sottopasso ha risposto con un secco: “Proprio per nulla.” Risultato: camion incastrato a panino, traffico paralizzato, passanti increduli e Arezzo intera che guarda, sospira e commenta sui social come davanti a una saga infinita. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Camion incastrato nel sottopasso di via Vittorio Veneto: l’ennesimo duello epico tra tir e cemento armato

? "INCASTRATO FRA LE LAMIERE DEI CAMION", MORTO A 35 ANNI | E' giallo nell'Agrigentino i fatti --> https://www.teleone.it/2025/12/09/incastrato-fra-le-lamiere-di-due-camion-tragedia-a-canicatti-trovato-morto-a-35-anni/ #canicattí - facebook.com Vai su Facebook

Camion rimane incastrato sotto il ponte a Settimo Torinese: le immagini ift.tt/XpGfC70 Vai su X

Pomigliano d'Arco. Ennesimo camion sfasciato nel sottopasso ex Circum - Stamattina un grosso furgone si è incastrato nel sottopasso ex Circumvesuviana che collega il centro di Pomigliano d'Arco con le grandi fabbriche metalmeccaniche, Leonardo, Avio Aero ... ilmattino.it scrive