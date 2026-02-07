Vita nova | il tassello necessario per riconoscere che cosa resta dopo una separazione

Louise Glück cerca di mettere ordine nella propria vita dopo la separazione. La scrittrice americana, nota per la sua profondità, sembra quasi non riuscire a staccarsi dal proprio lavoro, come se l’arte fosse un modo per affrontare anche le emozioni più difficili. Dopo aver concluso un percorso, lei si prende il tempo di capire cosa resta e cosa cambia, senza fretta. La sua capacità di riflettere, anche dopo aver trovato le risposte, rende il suo modo di scrivere ancora più autentico.

Louise Glück pare talmente inscindibile dal proprio lavoro o così indifferente all’opera conclusa, da cercare la chiarezza anche dopo che l’ha trovata. Pensavi di aver letto tutto ciò che potesse scrivere sull’amare e sulla perdita, su come la consapevolezza della seconda non possa impedire al cuore di ricominciare ogni volta a fare a pezzi l’intelligenza; dopo Una vita di paese, Averno o Ararat, altre poesie non sembravano necessarie. Poi arriva Vita nova (a cura di Massimo Bacigalupo, pubblicato dal Saggiatore), ed è proprio il tassello necessario per riconoscere che cosa resta dopo una separazione, qual è la dolcezza della discesa dalla “vetta” quando, non più rapiti dalla concentrazione ansiosa sull’ascensione sentimentale, torna la parola, la memoria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Approfondimenti su Vita Nova

Ultime notizie su Vita Nova

