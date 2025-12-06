Garlasco cosa fu impedito nel 2014 | il tassello che spiega tutto?

Allora, vediamo di chiarire subito una questione fondamentale, al di là delle contrapposte e oltremodo rumorose fazioni che si sono create in relazione alla nuova inchiesta sul crudele omicidio della povera Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco l’ormai lontano 13 agosto 2007: i risultati dell’approfondita perizia disposta dalla gip Daniela Garlaschelli e svolta con eccezionale meticolosità dalla genetista Denise Albani, risultati racchiusi in una relazione di 94 pagine e consegnati ieri alle parti (dunque procura di Pavia, collegi difensivi e alla stessa giudice per le indagini preliminari), non permettono- ripetiamo, non permettono - di individuare con processuale precisione (“al di là di ogni ragionevole dubbio”, si ricorda sempre più raramente) il responsabile di quell’efferato delitto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, cosa fu impedito nel 2014: il tassello che spiega tutto?

