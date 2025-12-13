Modulo Juve Spalletti nel segno della continuità | per il cambio tattico è necessario che vada a incastrarsi quest’ultimo tassello I dettagli

L'articolo analizza le possibili strategie tattiche della Juventus, con particolare attenzione all'inserimento di Spalletti e alla continuità del modulo. Si evidenzia come il passaggio a una difesa a quattro richieda tempo e il recupero completo di Bremer, mentre il Corriere mette in discussione le tempistiche per un cambio tattico efficace.

Modulo Juve, il Corriere frena gli entusiasmi sul cambio tattico spiegando che per la difesa a quattro serve tempo e il recupero totale di Bremer. L’eco della rimonta in Champions League contro il Pafos, propiziata in maniera evidente dal cambio di assetto nel secondo tempo, aveva illuso molti. I tifosi e gran parte della critica avevano letto in quei quarantacinque minuti finali, giocati con una linea difensiva a quattro e un atteggiamento più spregiudicato, il segnale definitivo della svolta. Sembrava che l’era della difesa a tre fosse giunta al capolinea, pronta a essere archiviata in favore di un calcio più europeo e fluido. Juventusnews24.com

