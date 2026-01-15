Bucchi a Pesaro primato da difendere | Sarà una battaglia Formazione già decisa

Cristian Bucchi ha annunciato la trasferta di domani a Pesaro, dove la squadra cerca di mantenere il primato. La formazione sarà più completa con il rientro di Gilli, Mawuli e Ravasio dopo le squalifiche, mentre Iaccarino e Perrotta saranno assenti per infortuni e motivi personali. La partita si presenta come un’opportunità importante per confermare la posizione in classifica in un match che si preannuncia impegnativo.

Cristian Bucchi ha presentato in conferenza stampa la trasferta di domani a Pesaro. Rientrano dopo il turno di squalifica Gilli, Mawuli e Ravasio, mentre saranno indisponibili Iaccarino (problema muscolare) e Perrotta (lutto familiare).LA CLASSIFICA - "A Pesaro sarà una prova di maturità come. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Un derby per difendere il primato. E Bucchi rilancia i big dell’Arezzo Leggi anche: Bucchi e la sfida al suo passato: "Sarà una battaglia per l’Arezzo" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Un derby per difendere il primato. E Bucchi rilancia i big dell’Arezzo - di Luca AmorosiAREZZOSarà senza tifosi al seguito l’Arezzo, ma a Perugia la squadra deve giocare comunque un derby sempre sentito e mai scontato, anche se il divario in classifica in favore degli ... lanazione.it CACCIA AL RISULTATO VIS PESARO - AREZZO SI PARTE! …………….SI CHIUDE ALLE ORE 21.00 DI GIOVEDI’ 15 GENNAIO 2026 RINFRESCO LE REGOLE - SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL RISULTATO, SENZA MARCATORI O COMMENTI - ALLO SCA facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.