Vip Motors affari con le auto di lusso e prestanome | Alessandro Agresti scaltro e spregiudicato

Alessandro Agresti gestisce da tempo un giro di affari con auto di lusso e prestanome. Le forze dell’ordine hanno individuato in lui il vero boss dietro le società coinvolte, tra cui l’autosalone Vip. Da gennaio, i carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo, cercando di fare chiarezza su un sistema che, secondo gli investigatori, avrebbe aggirato le regole con metodi scaltro e spregiudicato. Ora si attendono sviluppi nelle indagini.

La ricostruzione dell'ascesa dell'imprenditore di Latina, ora finito in carcere dopo un sequestro da 9 milioni di euro. Le ipotesi di reato: trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio E' l'imprenditore Alessandro Agresti l'unico e vero dominus delle società finite nel mirino degli investigatori dei carabinieri, guidati dal tenente colonnello Antonio De Lise, e oggetto di un sequestro preventivo già scattato il 12 gennaio scorso, di cui fa parte anche l'autosalone di lusso Vip Motors di via Mameli. A lui viene ricondotta ogni decisione rilevante di natura economico finanziaria: le linee commerciali, le trattative di vendita, i rapporti con i fornitori e con la clientela.

