Librizzi anni di violenze e minacce | la Polizia arresta un 25enne che terrorizzava la ex convivente

Questa mattina gli agenti della Polizia di Patti hanno arrestato un 25enne di Librizzi. L’uomo è accusato di aver maltrattato e minacciato la ex convivente, anche davanti al figlio minore. Le indagini sono scattate dopo le denunce della donna, che ha vissuto mesi di violenze e paura. Ora l’uomo si trova in carcere in attesa di processo.

Dopo anni di abusi psicologici e aggressioni fisiche, la giovane donna si è rivolta alle autorità. L'uomo è ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico Agenti della Polizia di Stato di Patti hanno arrestato un venticinquenne di Librizzi, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia ai danni della ex convivente, anche in presenza del figlio minore. L'operazione è stata eseguita in esecuzione di un'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, su conforme richiesta della Procura della Repubblica. I poliziotti del Commissariato di Patti hanno ricostruito un lungo periodo di violenze, sia psicologiche sia fisiche, subite dalla donna durante gli anni di convivenza.

