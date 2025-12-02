Brandiscono una pistola giocattolo in auto tra le vie di Palermo seminando il panico due ragazzi nei guai

Due giovani sono stati denunciati a Palermo per procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver brandito una pistola giocattolo in auto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Brandiscono una pistola giocattolo in auto tra le vie di Palermo seminando il panico, due ragazzi nei guai

