Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Sogliano al Rubicone, hanno eseguito a carico di un 29enne, un’ordinanza di revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali e ripristino della detenzione in carcere, emessa dall’ufficio di Sorveglianza di Pescara.L’uomo, a seguito del suo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Dall'evasione alla rapina, viola le prescrizioni del magistrato di sorveglianza e viene arrestato

