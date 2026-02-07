Villino accuse dopo la visita di Petrucci

Il Villino di Larderello, che dovrebbe diventare un centro di riabilitazione per minori con problemi neuropsichiatrici, è finito sotto accusa dopo la visita di Diego Petrucci. Il sindaco di Pomarance, Graziano Pacini, ha accusato l’esponente regionale di aver agito in modo scorretto, scatenando un duro scontro tra le istituzioni. La polemica si accende mentre si avvicina l’apertura del centro, con le parti che si accusano a vicenda di mancanze e di aver messo in discussione il progetto.

LARDERELLO Il Villino di Larderello, futuro centro di eccellenza per la riabilitazione di minori con disturbi neuropsichiatrici, finisce al centro di un durissimo scontro istituzionale che vede contrapposti il sindaco di Pomarance, Graziano Pacini, e il vicepresidente del consiglio regionale, Diego Petrucci (nella foto). La polemica esplode a seguito di un sopralluogo effettuato dall'esponente di Fratelli d'Italia nella struttura, i cui lavori sono ancora in fase di ultimazione. L'amministrazione comunale ha reagito definendo l'iniziativa di Petrucci come "un'intrusione" non autorizzata in un cantiere aperto, aggravata dalla presenza di telecamere per quello che il sindaco definisce uno "scoop di propaganda politica".

