A Penne il sindaco Petrucci nel giorno di Natale visita il comando dei carabinieri il pronto soccorso e la polizia locale

Giro di saluti istituzionali da parte del sindaco di Penne Gilberto Petrucci che, nel giorno di Natale, si è recato nel comando dei carabinieri, nel pronto soccorso e nel comando della polizia locale oltre al distaccamento dei vigili del fuoco. Assieme al primo cittadino anche l'assessore Nunzio.

