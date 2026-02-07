La Regione aspetta, ma nessuno si sbilancia ancora. Giovedì è scaduto il termine per presentare le offerte di acquisto per Villa Mussolini, che resta in vendita. La Fondazione Carim, proprietaria dell’edificio storico, ora valuta le proposte arrivate, mentre le varie parti interessate restano in attesa di sviluppi.

Una corsa a tre per Villa Mussolini. Giovedì sono scaduti i termini per confermare le proposte di acquisto pervenute alla Fondazione Carim, proprietaria dello storico edificio. Il Comune di Riccione ha confermato l’offerta per comprare Villa Mussolini, che in ogni caso sarà gestita dall’amministrazione fino al 2035 in virtù del contratto di comodato d’uso stipulato con la fondazione nel 2005. E lo stesso ha fatto la David2, società torinese legata all’imprenditore ed ex deputato dell’Msi Massimo Massano. E da quanto trapela, anche l’azienda Riccione piadina avrebbe confermato la proposta di acquisto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa Mussolini in vendita. La Regione alla finestra

La vendita di Villa Mussolini diventa uno scontro politico aperto.

La Fondazione Cassa di Risparmio ha deciso di rimandare ancora una volta la vendita di Villa Mussolini.

