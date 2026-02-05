La vendita di Villa Mussolini | È ormai uno scontro politico

La vendita di Villa Mussolini diventa uno scontro politico aperto. Il Comune ha presentato ufficialmente la proposta per acquistare la villa, ma le discussioni sui costi e le tempistiche non si placano. La questione si fa sempre più tesa, con opinioni contrastanti tra chi vuole difendere l’immobile e chi invece spinge per concludere l’affare. La decisione resta in bilico, mentre le parti continuano a confrontarsi pubblicamente.

Importi, tempistiche, coperture finanziarie. Il Comune mostri la proposta presentata per l’acquisizione di villa Mussolini. La deputata Beatriz Colombo, di Fratelli d’Italia, torna alla carica affinché la giunta Angelini renda pubblica la proposta economico-progettuale, una delle tre depositate nel bando della Fondazione cassa di Risparmio di Rimini. Ma questa volta dalla coalizione di governo si alza la voce di Marco De Pascale, consigliere comunale di 2030. "Con la prima uscita della deputata si era pensato alla buonafede, nella ricerca di trasparenza. Ma oggi è tutto molto più chiaro. Fratelli d’Italia si mostra divisa, con il coordinatore Paolini che contestava al Comune di essersi mosso in ritardo perché la villa andava acquistata prima, mentre la deputata Colombo, e la sua parte all’interno del partito, guardavano ad altro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Fondazione Carim di Rimini ha deciso di prendersi altri quattro mesi per scegliere a chi vendere Villa Mussolini.

La Fondazione Cassa di Risparmio ha deciso di rimandare ancora una volta la vendita di Villa Mussolini.

Sanremo, Villa Helios alla cordata di Masu. Oggi l’atto di vendita dal notaioLa svolta a giugno 2023, con la firma del primo compromesso. La vendita è stata poi rinviata fino all’ottenimento della regolarità edilizia. Oggi, salvo sorprese come è logico in queste situazioni, il ... ilsecoloxix.it

Villa Mussolini in vendita, il futuro guarda a destra: una società legata all'ex deputato missino offre più del Comune di RiccioneSi tratta della società David 2 che fa capo all’imprenditore torinese 74enne Massimo Massano. Benito Mussolini era solito trascorrere le vacanze estive in questa villa che si affaccia sul mare, oggi s ... corrieredibologna.corriere.it

VILLA MUSSOLINI - La parlamentare riccionese Beatriz Colombo (FdI): "Chiedo che l’amministrazione renda pubblici e consultabili tutti i documenti e convochi un momento di confronto aperto" facebook

Edda Negri #Mussolini respinge le polemiche sull’eventualità che la #villa estiva del #Duce diventi un ritrovo per nostalgici: secondo lei, è “surreale”. La proprietà, di proprietà della Fondazione #Carim e in vendita all’asta, potrebbe ospitare la collezione futu x.com