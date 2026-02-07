Vigilanza alle scuole Civitasvolta sul caso dei 13 lavoratori dimessi

Civitasvolta si schiera al fianco dei 13 lavoratori della Af Service di Battipaglia, che hanno deciso di lasciare il loro incarico di vigilanza davanti alle scuole. I dipendenti si sono dimessi tutti insieme, accusando l’azienda di non aver rispettato gli impegni economici presi. La situazione è diventata subito un caso, con i lavoratori che chiedono spiegazioni e un intervento rapido.

Civitasvolta al fianco dei lavoratori della cooperativa incaricata della sorveglianza davanti alle scuole, la Af Service di Battipaglia, che si sono dimessi in blocco, in tredici, lamentando il mancato rispetto di accordi economici. "La nostra piena solidarietà" scrive l'associazione, che solleva "perplessità sul ruolo di controllo esercitato dal Comune nei confronti delle cooperative appaltatrici. Quali sono stati i criteri adottati nella definizione dell'appalto e quali i paletti fissati a tutela dei lavoratori e del servizio?" In particolare, Civitasvolta chiede "se il Comune fosse a conoscenza di compensi pari a circa 6 euro l'ora e se abbia verificato il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro".

