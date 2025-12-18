Sicurezza al porto firmato il protocollo in Prefettura | si punta su formazione dei lavoratori e vigilanza

In Prefettura a Ravenna è stato firmato un nuovo Protocollo d’Intesa per rafforzare la sicurezza al porto, con un focus particolare su formazione dei lavoratori e vigilanza. Alla cerimonia, presenti il Prefetto Ricciardi e il Sindaco Barattoni, hanno espresso soddisfazione per l’impegno condiviso. L’accordo, coordinato dall’Autorità Portuale, rappresenta un passo importante per garantire un ambiente portuale più sicuro e controllato.

E' stato sottoscritto in Prefettura a Ravenna, alla presenza del prefetto Raffaele Ricciardi e del sindaco Alessandro Barattoni, che hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto da tutti i soggetti coinvolti, e coordinato dall'Autorità Portuale, il rinnovato Protocollo d'Intesa per.

Firmato il protocollo per il miglioramento della sicurezza sul lavoro nel porto di Ravenna - E’ stato sottoscritto in Prefettura a Ravenna, alla presenza del Prefetto, Raffaele Ricciardi e del Sindaco, Alessandro Barattoni, che hanno espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto da tutti ... ravennawebtv.it

ISPRA e Guardia Costiera: Protocollo d'Intesa per la tutela del mare - Firmato a Roma un Protocollo d'Intesa tra ISPRA e Guardia Costiera per rafforzare la cooperazione nella tutela dell'ambiente marino e costiero, introducendo nuovi strumenti operativi e ampliando gli a ... pressmare.it

Trieste, primo incontro tra Capitaneria di Porto e AdSPMAO: collaborazione su sicurezza, sviluppo portuale e tutela dell’ambiente. #Friuli #Trieste #Cultura x.com

SICUREZZA Incendio a bordo simulato al porto di Vasto Leggi qui: https://cityne.ws/soLrz - facebook.com facebook

