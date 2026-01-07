Perugia dal 13 gennaio aperte le iscrizioni alle scuole Al via anche gli open day per l' infanzia

A Perugia, dal 13 gennaio sono aperte le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico in corso. Contestualmente, si svolgono anche gli open day dedicati all'infanzia, offrendo alle famiglie l'opportunità di conoscere le strutture e i servizi. Le iscrizioni rappresentano un passaggio importante per pianificare il percorso formativo degli studenti, garantendo un'offerta educativa accessibile e di qualità nel territorio.

Dal 13 gennaio sarà possibile effettuare le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado del territorio di Perugia. Per orientare famiglie e studenti il comune ha distribuito nelle scuole che ne hanno fatto richiesta “Conoscere per decidere - anno scolastico 2026-27”, la guida alla scelta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

