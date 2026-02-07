Trump non si pente per il video razzista che ha offeso Barack e Michelle Obama. L’ex presidente sostiene di non averlo visto tutto e non intende chiedere scusa. La polemica si infittisce, mentre lui resta fermo sulle sue posizioni.

Donald Trump non chiede scusa per il video razzista che offende l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la first lady Michelle Obama. Nelle immagini, pubblicate sul suo account social Truth, il leader democratico e la moglie vengono rappresentati come scimmie. Un gesto che ha scatenato indignazione e critiche in tutto il mondo e anche lo sdegno degli stessi repubblicani. Il leader repubblicano ha dichiarato di aver visionato la prima parte del video ma di non aver visto i fotogrammi finali con il contenuto offensivo. Trump poi si è astenuto dal chiedere scusa e ha affermato che le immagini sono state rimosse “non appena ne siamo venuti a conoscenza”, anche se era rimasto sulla sua pagina Truth per circa 12 ore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Video razzista sugli Obama, Trump: “Non mi scuso, non l’avevo visto tutto”

Il presidente americano Donald Trump si rifiuta di scusarsi per il video razzista su Michelle e Barack Obama.

