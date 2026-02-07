Trump non si scusa per il video razzista sugli Obama | Non ho sbagliato non l'avevo visto tutto

Il presidente americano Donald Trump si rifiuta di scusarsi per il video razzista su Michelle e Barack Obama. Nonostante il contenuto sia stato rimosso dal suo account su Truth, Trump insiste: “Non l’avevo visto tutto” e difende la sua posizione. La polemica continua a scuotere gli Stati Uniti, con molti che chiedono chiarimenti e condanne.

Il presidente degli Stati Uniti, anche dopo che il video con un'immagine razzista di Michelle e Barack Obama è stato rimosso dal suo account su Truth, si difende: "Non l'avevo visto tutto". Il video durava un minuto. Inizialmente la Casa Bianca l'aveva difeso, parlando di "finta indignazione". Solo dopo gli attacchi bipartisan ha fatto un passo indietro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Trump Obama

L’autista di Dolomitibus, Salvatore Russotto, si scusa dopo aver fatto scendere un ragazzino di 11 anni senza biglietto nel Bellunese.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Trump Obama

Argomenti discussi: Trump, non mi scuso per video su Obama, non l'avevo visto tutto; Caso Epstein, il racconto di una vittima: Avevo 16 anni, Trump ci ha tradite; Bill Gates si scusa per ogni minuto trascorso con Jeffrey Epstein; Trump condanna, ma non si scusa per il video che raffigura gli Obama come scimmie.

Trump non si scusa per il video razzista sugli Obama: Non ho sbagliato, non l’avevo visto tuttoIl presidente degli Stati Uniti, anche dopo che il video con un'immagine razzista di Michelle e Barack Obama è stato rimosso dal suo account su Truth ... fanpage.it

Trump, non mi scuso per video su Obama, non l'avevo visto tuttoIl presidente Usa ha dichiarato venerdì che non si sarebbe scusato per il post. «Non ho commesso un errore», ha affermato ... corriere.it

Trump incontra Khamenei: Trump: “Ciao Khamenei, voglio impossessarmi del tuo Paese per sfruttarlo fino all’osso. Per farlo, devo mettere un presidente fantoccio al tuo posto. Vorrei proporti di disarmare” Khamenei: “Scusa, non ho capito: in che senso” Tru facebook

#giuseppe rossi fan dell' #ice, insulti agli oppositori di #trump che li attaccano. Scoppia la polemica e lui si scusa: «Sono solo preoccupato» x.com