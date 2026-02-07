Video razzista su Obama Trump | Non mi scuso non l' avevo visto tutto

Donald Trump non si pente. L’ex presidente ha pubblicato un video su Truth in cui Barack e Michelle Obama sono rappresentati come scimmie e si rifiuta di chiedere scusa, affermando di non aver visto tutto il contenuto prima di condividerlo. La polemica continua a infuriare sui social e tra i politici.

Donald Trump non intende scusarsi per il video razzista, pubblicato sul suo account social Truth, nel quale l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la first lady Michelle Obama vengono rappresentati come scimmie. Un funzionario della Casa Bianca avrebbe accusato un membro dello staff di aver pubblicato erroneamente le immagini, rimaste online per circa 12 ore. Il caso ha scatenato indignazione e critiche in tutto il mondo e anche da parte degli stessi repubblicani. "Ho guardato solo la prima parte. Non ho commesso alcun errore. Credo che sia una parodia del Re Leone", ha affermato Trump rispondendo alle domande dei giornalisti.

