Vibo | Limardo critica la nuova Giunta paragonandola a un gioco a Tetris per evitare il collasso politico

Maria Limardo non le manda a dire. L’ex sindaco di Vibo ha criticato duramente la nuova Giunta, paragonandola a un “gioco a Tetris” per cercare di evitare il collasso politico. Limardo ha detto che la squadra di oggi sembra più una partita di pezzi che si incastrano, piuttosto che un’amministrazione stabile. La sua voce si aggiunge a quelle che chiedono chiarezza e decisioni forti in un momento di incertezza per la città.

Vibo, l’affondo di Maria Limardo: “La nuova Giunta? Una partita a Tetris per evitare il game over” A Vibo, l’ex sindaco Maria Limardo ha lanciato un attacco durissimo alla nuova Giunta, che descrive come una “partita a Tetris” per evitare il collasso politico. L’intervento, avvenuto in un momento di crescente tensione tra il centro politico e la città, si è svolto in un clima di grande incertezza. Limardo, che è stata sindaco tra il 2018 e il 2022, critica l’attuale governo guidato da Enzo Romeo, ritenendo che l’amministrazione abbia perso il controllo della situazione. “Il primo cittadino ha perso il joystick”, afferma, indicando come il sindaco non riesca a condurre l’amministrazione in modo efficace.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Vibo Città

Il governatore Decaro ha annunciato la composizione della sua nuova giunta, che include anche il predecessore Emiliano.

Enzo Romeo ha preso il comando a Vibo Valdarno.

Ultime notizie su Vibo Città

A Vibo rischio stop alla Rottamazione Quinquies, Limardo: «Il Comune non perda un’occasione per cittadini e imprese»La Rottamazione Quinquies, misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per consentire ai cittadini e alle imprese di mettersi in regola con i tributi locali, rischia di restare inutilizzata a Vibo ... zoom24.it

