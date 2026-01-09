Decaro cintura nera di Tetris fa la sua giunta con dentro il predecessore Emiliano

Il governatore Decaro ha annunciato la composizione della sua nuova giunta, che include anche il predecessore Emiliano. La formazione degli assessori è stata condizionata dall’obbligo di scegliere otto membri su dieci tra i consiglieri regionali, limitando così le possibilità di scelta. Nei prossimi giorni, Ant. dovrà ufficializzare la squadra, in un contesto caratterizzato da rigidi vincoli politici e amministrativi.

Stretto in una camicia di forza dall'obbligo di nominare otto assessori su dieci dal consiglio regionale, nelle prossime ore il governatore Ant.

