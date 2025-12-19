Nascondeva la droga sotto una lastra del suo palazzo arrestato uno spacciatore

Un uomo è stato arrestato mentre cercava di nascondere droga sotto una lastra di pietra nel suo stabile di viale Aretusa, a San Siro. L’attività illecita, ormai consolidata, si svolgeva di nascosto, ma i sospetti hanno portato alle indagini e all’arresto. La scoperta evidenzia ancora una volta quanto sia difficile contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nelle aree residenziali.

Prima di rientrare in casa, tutte le volte, nascondeva qualcosa sotto una lastra di pietra dello stabile in cui vive, in viale Aretusa (San Siro). Gli agenti della polizia locale lo hanno tenuto d'occhio in seguito alla segnalazione di alcuni residenti (che avevano fornito l'identikit della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Arrestato spacciatore di paese: in casa nascondeva 360 grammi di droga Leggi anche: La droga in modalità "delivery". Uno spacciatore calabrese arrestato a Roma dopo un inseguimento La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nascondeva la droga sotto una lastra del suo palazzo, arrestato uno spacciatore - Durante il controllo degli agenti, sia sotto la lastra sia nell'abitazione dell'uomo, sono stati trovati e sequestrati 10 involucri pieni di cocaina e 7 pastiglie di ... milanotoday.it Nasconde dosi di droga nel lettino della figlia, arrestato - I Carabinieri della compagnia di Acireale hanno arrestato un 27enne per spaccio di sostanze stupefacenti: durante una perquisizione domiciliare militari dell’Arma, nascosti sotto il materassino della ... grandangoloagrigento.it Nasconde la droga nella culla della figlia di pochi mesi: arrestato papà spacciatore a Catania - Un 27enne di Acireale è stato arrestato dai Carabinieri per la seconda volta in 5 giorni: aveva nascosto la droga nella culla della figlia di pochi mesi ... fanpage.it

L'uomo ha poi aggredito gli agenti. E, nel frattempo, c'era chi nascondeva la droga nei pacchetti delle caramelle... - facebook.com facebook

L'uomo nascondeva la droga in casa, ma riceveva i clienti nel suo camper #Rimini #Cronaca x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.