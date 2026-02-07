Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 20 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta complicata. La metro C è ancora ferma tra Parco di Centocelle e Pantano, con bus sostitutivi che cercano di coprire la tratta. Lungo le strade, i lavori sulla provinciale 54 a Magliano Sabina rallentano il traffico con senso unico alternato tra il km 17 e il km 17.300, a causa di una frana provocata dal maltempo. Anche sulla provinciale Verentana, tra Montefiascone e i suoi dintorni, si transita con molta attenzione per via di un altro senso unico altern

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio in app per il trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana il servizio è sospeso nella tratta parco di Centocelle Pantano In entrambe le direzioni attivi bus sostitutivi passiamo ai cantieri attivi sulla provinciale 54 Magliano Sabina per lavori di messa in sicurezza a seguito di una frana provocata dal maltempo si transita sucare ridotta con senso unico alternato dal km 17 al km 17300 sempre a seguito di frana attivo senso unico alternato anche sulla provinciale verentana tra il km 5 ed il km 5 e 300 nel comune di Montefiascone è proprio a causa delle avverse condizioni meteo domani 9 febbraio la corsa nave del collegamento Marittimo Ponza Formia prevista per le 16 anticiperà la partenza alle 14:30 da Gian Guido Lombardi e trolley infomobilità è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 10 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in mobilità punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Code e rallentamenti si registrano questa mattina sulle strade principali di Roma.

Da oggi i lavori di riqualificazione alle pensiline della stazione di Porta San Paolo interrompono la circolazione tra Porta San Paolo e Magliana, in orario 11-16:30, fino al 20 febbraio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Tiburtina segnalato un incidente nei ... romadailynews.it

Maltempo a Roma e nel Lazio: bomba d'acqua in Centro, esonda il torrente che attraversa Bel Poggio. Colombo allagata, rallentamenti e blocchi sul GraTemporali e pioggia fitta stanno colpendo tutta la regione. Ripristinata in mattinata la viabilità dopoché una frana ha bloccato la Sp30 da Orte a Vasanello. Destano allarmi i livelli del Tevere e del ... roma.corriere.it

#Roma #viabilità #Atac Oggi le metropolitane seguono l’orario prolungato, con le ultime corse dai capolinea all’1,30 di notte. x.com

Aggiornamento viabilità - Via Roma Nella mattinata di domani, venerdì 6 febbraio, è prevista la riapertura di Via Roma in entrambi i sensi di circolazione. La misura resterà in vigore in attesa del completamento dei lavori nell’area di accesso al distributore E facebook