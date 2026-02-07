Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 19 | 40

Da questa sera, la linea C della metropolitana a Roma resta sospesa tra Parco di Centocelle e Pantano. La decisione arriva dopo i lavori di messa in sicurezza sulla provinciale 54 a Magliano Sabina, dove una frana ha bloccato la strada, e a Montefiascone, a causa del maltempo. Per chi deve spostarsi, sono attivi bus sostitutivi, ma le condizioni sulla rete stradale restano difficili e il traffico si muove con cautela. Domani, la corsa marittima per Ponza partirà alle 14:30 anziché alle

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio in app per il trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana il servizio è sospeso nella tratta parco di Centocelle Pantano In entrambe le direzioni attivi bus sostitutivi passiamo ai cantieri attivi sulla provinciale 54 Magliano Sabina per lavori di messa in sicurezza a seguito di una frana provocata dal maltempo si transita sucare ridotta con senso unico alternato dal km 17 al km 17300 sempre a seguito di frana attivo senso unico alternato anche sulla provinciale verentana tra il km 5 ed il km 5 e 300 nel comune di Montefiascone è proprio a causa delle avverse condizioni meteo domani 9 febbraio la corsa nave del collegamento Marittimo Ponza Formia prevista per le 16 anticiperà la partenza alle 14:30 da Gian Guido Lombardi e trolley infomobilità è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 10 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in mobilità punto Astral Spa punto.

